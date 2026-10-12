Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:08
    Sociedade

    Paróquia de Almeirim promove magusto no Mercado Municipal a 7 de novembro

    Por: Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A Paróquia de São João Baptista, em Almeirim, vai organizar um magusto paroquial no próximo dia 7 de novembro, sábado, a partir das 19h30, no Mercado Municipal de Almeirim.

    A iniciativa pretende assinalar a tradição de São Martinho, promovendo um momento de convívio entre a comunidade, com animação musical e gastronomia tradicional.

    A ementa inclui caldo verde, bifanas, velhoses e castanhas assadas, num encontro aberto a pessoas de todas as idades.

    A organização convida a população a participar, destacando que o evento pretende também angariar fundos para contribuir para as obras da igreja.

    O magusto tem entrada aberta à comunidade e promete uma noite de tradição, convívio e boa disposição.

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