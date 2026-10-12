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    Cultura

    Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo celebra 47 anos com gala de “Folclore e Fados”

    Por: Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo assinala 47 anos de existência com uma gala de aniversário que promete ser uma noite marcante. “Folclore e Fados” é o nome escolhido para celebrar a data, num evento que reúne duas das mais expressivas manifestações da cultura popular da região num só programa.

    A gala realiza-se no dia 31 de outubro, pelas 19h30, na Associação Recreativa de Benfica do Ribatejo. O bilhete tem o custo de 25 euros por pessoa e inclui jantar completo, com sopa de legumes, carne estufada, bebidas e café, além de um espetáculo que se prolonga pela noite dentro.

    Fundado a 15 de outubro de 1979, o rancho chega aos 47 anos com um programa que coloca em palco o melhor do fado e do folclore da região. Nas vozes do fado estarão Manuel João Ferreira, Madalena Gil e Sofia Ferreira, acompanhados por Gabriel Peixoto na guitarra portuguesa e Ginestal Martins na viola. O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo encerra a noite com a sua atuação de folclore.

    As reservas podem ser feitas através dos contactos 917 613 244 ou 916 875 370. O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e da Câmara Municipal de Almeirim.

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