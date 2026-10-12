Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:08
    Sociedade

    Três feridos em dois acidentes na EN118 em Almeirim e Benfica do Ribatejo

    Por: Daniel Cepa 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes rodoviários registados ao início da manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, na EN118, em Almeirim e Benfica do Ribatejo.

    O primeiro acidente ocorreu na EN118, em Benfica do Ribatejo, e envolveu uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo. Da colisão resultou um ferido ligeiro, que foi estabilizado no local pelas equipas de socorro e transportado para o Hospital Distrital de Santarém. O alerta para esta ocorrência foi dado às 6h39.

    O segundo acidente aconteceu cerca das 7h45, também na EN118, junto à rotunda aérea do I10, em Almeirim. A colisão envolveu uma viatura ligeira de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias.

    Deste acidente resultaram dois feridos, que foram assistidos no local, mas recusaram transporte para uma unidade hospitalar.

    Nas duas ocorrências estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas.

    A GNR de Almeirim tomou conta das ocorrências e está a apurar as circunstâncias dos acidentes.

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