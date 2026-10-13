AD Fazendense chama sócios e adeptos para jogo da Taça de Portugal com o Estrela da Amadora

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A Associação Desportiva Fazendense recebe, no próximo sábado, 17 de outubro, o Clube de Futebol Estrela da Amadora, num encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A partida está marcada para as 15h30, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

O encontro marca o regresso da Taça de Portugal a Fazendas de Almeirim e coloca frente a frente a formação da casa e o Estrela da Amadora, num dos momentos de maior destaque da época desportiva do AD Fazendense.

O clube apela à presença dos adeptos e da população nas bancadas, com o objetivo de criar um ambiente de apoio à equipa durante toda a partida.

Os bilhetes serão colocados à venda no bar da sede do AD Fazendense. O clube divulgará posteriormente, através das redes sociais, os horários, preços e restantes informações relativas à venda.

A partida realiza-se no âmbito da terceira eliminatória da Taça de Portugal Generali Tranquilidade, fase da competição em que entram em prova os clubes do principal escalão do futebol português.