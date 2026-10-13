Dançarém leva danças tradicionais ao Convento de São Francisco em Santarém

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O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe no sábado, 17 de outubro, a quinta edição do “Dançarém Outubro no Convento”, uma iniciativa dedicada às danças tradicionais portuguesas e europeias, com uma oficina aberta ao público e um baile acompanhado por música ao vivo.

O programa começa às 17h00, na nave do convento, com uma oficina de danças portuguesas orientada por Diana Azevedo e acompanhada musicalmente pelo grupo Trigueirinha. A sessão é aberta a todos, independentemente da experiência, e pretende dar a conhecer os passos básicos das danças tradicionais, num momento de aprendizagem e convívio.

Antes do jantar de convívio, está ainda previsto um apontamento de música mirandesa pelo grupo Arrebenta a Gaita, que irá percorrer as ruas de Santarém ao longo do dia, no âmbito de uma iniciativa organizada pela Sociedade Recreativa Operária (SRO).

A partir das 22h00, a música regressa ao Convento de São Francisco para um baile animado pela Trigueirinha, grupo fundado em 2023 que cruza música e dança tradicional portuguesa num espetáculo participativo. O repertório percorre diferentes regiões do país, incluindo as ilhas, e convida o público a juntar-se à dança. Diana Azevedo irá também orientar momentos de “baile ensinado”, para que os participantes possam aprender os passos e acompanhar as músicas.

Organizado pela Associação Dançarém, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da SRO, o evento pretende promover as danças tradicionais e criar um espaço de encontro e participação aberto à comunidade.

Com origem em Santarém, a Dançarém dedica-se à divulgação das tradições do Ribatejo, de Portugal e de outros países através da dança. A associação organiza oficinas e bailes regulares no distrito, aulas na cidade de Santarém e um festival de verão em Ortiga, no concelho de Mação, colaborando também com outras entidades em iniciativas culturais.

A organização convida a população a participar nesta edição, numa tarde e noite dedicadas à música, à dança e às tradições.