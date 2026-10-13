Daniel Bragança marca primeiro golo pelo Torino e é eleito melhor jogador em campo

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Daniel Bragança estreou-se a marcar pelo Torino, esta segunda-feira, 12 de outubro, contribuindo para a vitória por 2-1 sobre a Udinese, no encontro que encerrou a sexta jornada da Liga italiana.

O médio português inaugurou o marcador aos 36 minutos, aproveitando uma bola devolvida pelo poste para marcar o primeiro golo ao serviço da formação de Turim. A exibição valeu-lhe ainda o prémio de melhor jogador em campo atribuído pela Liga italiana.

A Udinese chegou ao empate aos 43 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. O golo da vitória do Torino foi apontado pelo croata Sandro Kulenovic, aos 67 minutos, apenas três minutos depois de ter entrado em campo.

Daniel Bragança realizou o quarto jogo com a camisola do Torino e foi titular pela segunda vez. O médio chegou ao clube italiano no último dia do mercado, proveniente do Sporting Clube de Portugal.

O triunfo sobre a Udinese foi o primeiro alcançado pelo Torino em casa na presente edição da Serie A. A formação de Turim subiu ao 12.º lugar, com sete pontos, enquanto a Udinese ocupa a 15.ª posição, com quatro.