    Desporto

    Daniel Bragança marca primeiro golo pelo Torino e é eleito melhor jogador em campo

    Por: Daniel Cepa 13 de outubro, 2026 1 minuto de leitura
    TURIN, ITALY - OCTOBER 12: \t during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

    Daniel Bragança estreou-se a marcar pelo Torino, esta segunda-feira, 12 de outubro, contribuindo para a vitória por 2-1 sobre a Udinese, no encontro que encerrou a sexta jornada da Liga italiana.

    O médio português inaugurou o marcador aos 36 minutos, aproveitando uma bola devolvida pelo poste para marcar o primeiro golo ao serviço da formação de Turim. A exibição valeu-lhe ainda o prémio de melhor jogador em campo atribuído pela Liga italiana.

    A Udinese chegou ao empate aos 43 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. O golo da vitória do Torino foi apontado pelo croata Sandro Kulenovic, aos 67 minutos, apenas três minutos depois de ter entrado em campo.

    Daniel Bragança realizou o quarto jogo com a camisola do Torino e foi titular pela segunda vez. O médio chegou ao clube italiano no último dia do mercado, proveniente do Sporting Clube de Portugal.

    O triunfo sobre a Udinese foi o primeiro alcançado pelo Torino em casa na presente edição da Serie A. A formação de Turim subiu ao 12.º lugar, com sete pontos, enquanto a Udinese ocupa a 15.ª posição, com quatro.

    Etiquetas Relacionadas:
    daniel bragançadesportofutebolitáliatorino

    Notícias relacionadas

    Desporto

    União de Almeirim estreia-se com vitória frente à Académica de Santarém

    BY-Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026
    Desporto

    Fazendense perde na Malveira

    BY-Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026
    Desporto

    Associação 20 Kms de Almeirim e CAJ Raposa terminam no top 5 do 1.º Prémio António Morgado

    BY-Daniel Cepa 12 de outubro, 2026
    Desporto

    Paço Negros ganha Supertaça

    BY-Redação 11 de outubro, 2026
    Desporto

    Patrícia Salgueiro entra no top 50 do ranking mundial de taekwondo

    BY-Daniel Cepa 9 de outubro, 2026
    Desporto

    Open AlmeirINN e FIP Bronze reúnem 726 atletas em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026