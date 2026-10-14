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    Ajuda de Mãe de Santarém assinala 19.º aniversário com Agenda Solidária Aurora

    Por: Inês Ribeiro 14 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A Ajuda de Mãe de Santarém assinalou o seu 19.º aniversário com a apresentação da Agenda Solidária 2027, intitulada “Aurora”, numa iniciativa realizada no W Shopping, em Santarém, que reuniu parceiros, mães acompanhadas pela instituição, voluntários e membros da comunidade.

    O nome “Aurora” simboliza a luz, a esperança e os novos começos, numa referência aos percursos de vida das mulheres apoiadas pela instituição. A iniciativa contou também com a presença de Teresa Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Santarém.

    A agenda foi desenvolvida em parceria com o ISLA Santarém, o W Shopping e Ana Afonso, fotógrafa e fundadora do estúdio CasaLuz. O projeto pretende dar visibilidade às mulheres acompanhadas pela Ajuda de Mãe, destacando as suas histórias, capacidades, sonhos e percursos de vida.

    Além de divulgar o trabalho desenvolvido pela instituição, a iniciativa tem como objetivo angariar fundos para contribuir para a sua sustentabilidade e continuidade do apoio prestado a mães e famílias.

    A apresentação terminou com um momento cultural dinamizado por uma das mães acompanhadas pela Ajuda de Mãe, que procurou valorizar os talentos e as capacidades das mulheres apoiadas pela instituição.

    Ao assinalar 19 anos de atividade, a Ajuda de Mãe destacou ainda a importância das parcerias e do envolvimento da comunidade na criação de oportunidades para as mulheres e famílias que acompanha.

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