Almeirim assinala Dia Mundial do Coração com exercício e rastreios de saúde

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O Centro de Saúde de Almeirim recebeu, no dia 29 de setembro, uma iniciativa dedicada à promoção de hábitos de vida saudáveis e à prevenção das doenças cardiovasculares, no âmbito do Dia Mundial do Coração.

A atividade reuniu vários participantes em momentos de exercício físico, sensibilização para a saúde cardiovascular e realização de rastreios.

A iniciativa procurou reforçar a importância da prática regular de atividade física, de uma alimentação equilibrada e do controlo dos fatores de risco associados às doenças cardiovasculares.

A ação foi promovida em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria e o Centro de Saúde de Almeirim.