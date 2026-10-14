Quarta-feira, outubro 14, 2026 16:25
    Sociedade

    Almeirim assinala Dia Mundial do Coração com exercício e rastreios de saúde

    Por: Daniel Cepa 14 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Centro de Saúde de Almeirim recebeu, no dia 29 de setembro, uma iniciativa dedicada à promoção de hábitos de vida saudáveis e à prevenção das doenças cardiovasculares, no âmbito do Dia Mundial do Coração.

    A atividade reuniu vários participantes em momentos de exercício físico, sensibilização para a saúde cardiovascular e realização de rastreios.

    A iniciativa procurou reforçar a importância da prática regular de atividade física, de uma alimentação equilibrada e do controlo dos fatores de risco associados às doenças cardiovasculares.

    A ação foi promovida em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria e o Centro de Saúde de Almeirim.

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