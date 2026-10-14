Escola Superior Agrária de Santarém recebe workshop sobre descarbonização agroalimentar

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A Escola Superior Agrária da Universidade Politécnica de Santarém recebe, a 19 de outubro, entre as 15h00 e as 17h30, um workshop dedicado à descarbonização do setor agroalimentar, com destaque para as fileiras dos hortícolas, das carnes e dos laticínios.

A iniciativa, intitulada “Acelerar a descarbonização no agroalimentar”, integra o projeto AgroFood Carbon Free e pretende dar a conhecer tecnologias e processos de baixo carbono que possam ajudar as pequenas e médias empresas a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Durante a sessão, os participantes vão conhecer as soluções propostas pelo projeto para o setor agroalimentar e as tecnologias aplicáveis às três fileiras em destaque. O programa inclui ainda uma visita aos laboratórios da Escola Superior Agrária, onde as empresas poderão conhecer os recursos de investigação e transferência de tecnologia disponíveis.

O projeto AgroFood Carbon Free tem como objetivo apoiar a transição ambiental das pequenas e médias empresas agroalimentares das regiões Norte, Centro e Alentejo, promovendo a adoção de processos e tecnologias mais sustentáveis. A iniciativa abrange também as fileiras do azeite, do vinho, da fruta e dos frutos secos, tendo como meta contribuir para uma redução média de 30% das emissões de gases com efeito de estufa nas empresas apoiadas.

O projeto é desenvolvido por um consórcio liderado pelo NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança, que integra ainda o NERVIR – Associação Empresarial, o NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade Politécnica de Santarém e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O workshop destina-se a empresas, associações de produtores e associações empresariais, estando a participação sujeita a inscrição prévia.

O acolhimento dos participantes está previsto para as 14h45, seguindo-se a sessão de boas-vindas, às 15h00. A apresentação do projeto começa às 15h30, enquanto a abordagem às tecnologias e aos processos de baixo carbono está marcada para as 15h45. O programa termina com uma visita aos laboratórios, às 17h00.