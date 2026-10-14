Escuteiros de Almeirim dão início a novo ano escutista com acampamento nos Gagos

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O Agrupamento de Escuteiros de Almeirim iniciou o novo ano escutista nos dias 10 e 11 de outubro, com um acampamento no Espaço Multiusos dos Gagos, marcado pela integração de novos elementos, pelas passagens de secção e por dois dias de atividades, convívio e espírito escutista.



O primeiro dia foi dedicado às atividades das diferentes secções, proporcionando experiências adaptadas às idades e etapas de cada elemento. Enquanto os mais novos participaram em jogos e dinâmicas de grupo, os mais velhos partiram para um raid entre a Barragem dos Gagos e a Ribeira de Muge, num desafio que aliou aventura, contacto com a natureza e espírito de equipa.



A noite ficou marcada pelo tradicional fogo de campo, um dos momentos mais emblemáticos da vida escutista. As crianças e os jovens deram largas à imaginação, através de representações que levaram a animação ao rubro. Entre momentos cómicos e uma parte final mais séria e reflexiva, o fogo de campo voltou a demonstrar a criatividade, o companheirismo e os valores que unem o agrupamento.



No domingo, o agrupamento recebeu os pais e os novos elementos, num momento de partilha e integração na família escutista. Um dos momentos simbólicos foi o salto à corda, que representa a passagem para uma nova etapa do percurso escutista, assumindo novos desafios e responsabilidades, sempre com o compromisso de viver os valores do movimento.



Este acampamento assinalou, assim, o arranque de mais um ano de atividades para o Agrupamento de Escuteiros de Almeirim, reforçando os laços entre os seus elementos e dando as boas-vindas a quem agora inicia esta caminhada. Dois dias que ficaram marcados pela aventura, pela união e pela vontade de continuar a crescer, aprender e servir, seguindo os princípios do escutismo.

