Festival Nacional de Gastronomia celebra 45 anos com sabores tradicionais e novas experiências

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O Festival Nacional de Gastronomia regressa à Casa do Campino, em Santarém, entre 22 de outubro e 1 de novembro, para uma edição comemorativa dos 45 anos, marcada pelo regresso do ambiente das antigas tabernas, por novos conceitos gastronómicos e por mais períodos de entrada gratuita.

A inauguração oficial está marcada para quinta-feira, 22 de outubro, às 18h30, com a presença do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.

Durante 11 dias, o festival reúne gastronomia tradicional, vinhos, produtos regionais, artesanato, música, demonstrações culinárias e iniciativas promovidas pelos municípios. A edição de 2026 apresenta um recinto reorganizado, com um percurso mais intuitivo, reforço da sinalética e melhores condições de conforto para os visitantes.

No primeiro dia, o recinto abre às 12h00. O programa inclui uma demonstração culinária promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, às 20h30, seguindo-se, às 21h00, um concerto de Joana Silva, representante da Chamusca e vencedora do prémio de Melhor Interpretação na Canção Rural 2026.

As demonstrações culinárias voltam a ocupar um lugar central no programa, reunindo chefs, cozinheiros e criadores de conteúdos gastronómicos.

Tia Cátia, Rodrigo Castelo, Rita Camoesas, Roberto Fonseca, Pedro Jorge, Ana Sanchez, Rui Marques, conhecido pelo projeto A Pitada do Pai, e Gastão Reis, do Do It Gastro, estão entre os convidados que vão partilhar receitas, técnicas e experiências com o público.

A presença diária de criadores de conteúdos gastronómicos constitui uma das apostas desta edição, procurando aproximar o festival dos públicos mais jovens e cruzar os conhecimentos culinários com as novas linguagens digitais.

O programa inclui também demonstrações da Escola Profissional do Vale do Tejo e do Serviço de Formação Profissional de Santarém do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Sopa da Pedra e arroz doce representam Almeirim

A gastronomia regional estará representada através de demonstrações e degustações de produtos e especialidades dos diferentes municípios.

A Sopa da Pedra e o arroz doce de Almeirim, os pastéis de melão de Alpiarça, o torricado, a cachola, a enguia e diferentes propostas de doçaria tradicional estarão entre os sabores apresentados ao público.

Estas iniciativas pretendem divulgar os produtos, os produtores e os conhecimentos tradicionais associados à gastronomia dos vários territórios portugueses.

Uma das novidades da 45.ª edição é a «Taberna da Casa», um espaço dedicado aos petiscos servidos ao balcão, num ambiente informal inspirado nas origens do Festival Nacional de Gastronomia e nos sabores tradicionais do Ribatejo.

A edição estreia também o prémio «Petisco Festival Nacional de Gastronomia», que desafia os restaurantes presentes no recinto a apresentarem uma criação a um júri composto pelos chefs Rui Santos, Rodrigo Castelo e Maurício Lage.

Outra novidade será a atribuição da «Distinção Festival Nacional de Gastronomia», destinada a reconhecer uma pessoa ou entidade que tenha contribuído para a história do evento. O primeiro homenageado será anunciado durante a cerimónia de abertura.

A oferta gastronómica será ainda reforçada com duas novas experiências provenientes de Setúbal e Mértola.

O espaço da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) receberá, em dias próprios, os municípios da região, que apresentarão produtos locais, especialidades gastronómicas, vinhos, artesanato e propostas turísticas.

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho, que participa na organização, promoverá iniciativas dedicadas às regiões vitivinícolas, aos vinhos nacionais e às confrarias gastronómicas e enófilas.

A Praça Principal da Casa do Campino acolherá artesãos locais, regionais e nacionais, reforçando a ligação entre gastronomia, cultura, património e identidade.

A programação cultural inclui concertos, atuações de grupos musicais e folclóricos e a presença de DJ residentes.

O palco Crédito Agrícola recebe vários momentos musicais, incluindo concertos do projeto Canção Rural, enquanto o Páteo da Casa do Campino acolhe atuações e iniciativas ligadas às tradições culturais.

A programação percorre diferentes estilos, do fado à música flamenca, passando pelo folclore e pelo rock ligeiro. Está também prevista animação itinerante durante os períodos das refeições, recuperando ambientes associados à história do festival.

A zona exterior de animação funcionará até à 01h00 na maioria dos dias e até às 02h00 às sextas-feiras e aos sábados.

No domingo, 1 de novembro, último dia do festival, a Dieta Mediterrânica estará em destaque numa conferência promovida pela Confraria do Ribatejo, às 15h00. O encerramento está previsto para as 19h00.

O recinto abre diariamente às 12h00. Às segundas, terças e quartas-feiras, a entrada será gratuita durante todo o dia.

Às quintas e sextas-feiras, o acesso é gratuito até às 18h00. Depois desse horário, o bilhete custa 2,50 euros.

Aos sábados e domingos, o ingresso custa 2,50 euros a partir das 12h00. As crianças até aos 12 anos beneficiam de entrada gratuita.

Os bilhetes estarão disponíveis na plataforma BOL e na bilheteira do Festival Nacional de Gastronomia.

Ao completar 45 edições, o evento procura manter Santarém como ponto de encontro da gastronomia portuguesa, conciliando a memória e os sabores tradicionais com novos formatos e experiências dirigidas a diferentes públicos.