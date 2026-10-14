ULS Lezíria reúne profissionais para debater alimentação infantil nos primeiros dois anos de vida

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A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria realizou esta terça-feira, 13 de outubro, o II Encontro de Saúde Infantil, na Escola Superior de Saúde de Santarém, dedicado à alimentação complementar até aos dois anos e à sua importância para um desenvolvimento saudável.

A sessão de abertura contou com Sofia Natal, enfermeira especialista em Saúde Infantil e Pediátrica e membro da Comissão Organizadora, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância da partilha de conhecimentos e da colaboração entre profissionais e instituições.

Fátima Lopes, enfermeira diretora da ULS Lezíria, em representação do Conselho de Administração, sublinhou a influência da alimentação nos primeiros anos de vida. “As decisões alimentares tomadas nos primeiros anos de vida influenciam não apenas o crescimento e o desenvolvimento infantil, mas também a prevenção de múltiplas doenças crónicas”, afirmou.

A responsável destacou ainda o papel dos profissionais de saúde na transmissão de orientações baseadas na evidência científica e a importância da articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares e os parceiros da comunidade. Fátima Lopes deixou também uma palavra de reconhecimento à Comissão Organizadora, aos palestrantes e a todos os envolvidos na realização do encontro.

Marta Rosa, representante da Escola Superior de Saúde de Santarém, integrada na Universidade Politécnica de Santarém, salientou a ligação entre o ensino, a prática clínica e a investigação. Já José Miguel, diretor do Serviço de Pediatria, felicitou a organização e destacou a relevância da iniciativa para a promoção do desenvolvimento saudável das crianças e para a melhoria das práticas dos profissionais.

O encontro reuniu profissionais de saúde, docentes e estudantes para abordar diferentes aspetos da alimentação infantil, incluindo a alimentação complementar, a amamentação, a alimentação vegetariana e as dificuldades alimentares na infância.

A iniciativa teve também uma componente solidária, com 25% do valor das inscrições a reverter a favor da CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, instituição que apoia crianças com deficiência e as respetivas famílias. José Carlos Silva, presidente da instituição, recebeu o cheque simbólico e agradeceu o contributo, reforçando a importância de continuar a promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.