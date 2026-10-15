Quinta-feira, outubro 15, 2026 17:45
    Desporto

    Almeirim assinala Outubro Rosa com encontro dedicado à atividade física e prevenção

    Por: Daniel Cepa 15 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Parque Urbano da Zona Norte, em Almeirim, recebe, no sábado, 31 de outubro, um encontro dedicado à atividade física, ao convívio e à sensibilização para a prevenção e deteção precoce do cancro da mama.

    A iniciativa começa às 9h30 e realiza-se no âmbito do Outubro Rosa, movimento ao qual o Município de Almeirim se associa durante o mês de outubro.

    Aberto a toda a população, o Encontro Ativo pretende chamar a atenção para a importância da prevenção, juntando exercício físico e convívio numa manhã dedicada à promoção da saúde.

    A autarquia recorda que, quando detetado numa fase inicial, o cancro da mama apresenta maiores probabilidades de tratamento com sucesso. Nesse sentido, apela às mulheres para que estejam atentas ao corpo e a eventuais alterações na mama, respondam ao convite para o rastreio do Serviço Nacional de Saúde quando o receberem e, em caso de dúvida, contactem o médico de família.

    A participação no Encontro Ativo está sujeita a inscrição prévia, através do formulário disponibilizado pela organização: https://forms.gle/jtwtoBXLBPHGgHPZ7

    A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, através do Almeirim Desporto, e conta com a colaboração da Unidade Local de Saúde da Lezíria e do Centro de Saúde de Almeirim.

    Para mais informações, os interessados podem contactar as Piscinas Municipais de Almeirim através dos números 243 594 130, para a rede fixa nacional, ou 933 181 020, para a rede móvel nacional.

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