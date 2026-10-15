Ana Saldanha Lopes eleita vice-coordenadora distrital da Associação Nacional de Freguesias

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Ana Saldanha Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, foi eleita vice-coordenadora do Conselho Diretivo da Delegação Distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) para o mandato 2025-2029.

A eleição decorreu esta quarta-feira, 14 de outubro, no Cineteatro da Chamusca, durante um encontro que reuniu autarcas e técnicos das freguesias do distrito de Santarém.

Ana Saldanha Lopes integra o novo Conselho Diretivo ao lado de João Nogueira, presidente da Junta de Freguesia da Erra, também eleito vice-coordenador. A direção será coordenada por Joel Marques, presidente da Junta de Freguesia da Carregueira.

O Conselho Diretivo integra ainda Carla Martins, de Carvoeiro; João Marques, da União das Freguesias de Abrantes e Alferrarede; Rui Nunes, da União das Freguesias de Olaia e Paço; e Rosário Marcelino, da União das Freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca, como vogais.

Foram eleitos como suplentes António Nunes, de Igreja Nova do Sobral; Mário Ferreira, de Ulme; Ivete Mateus, de Benavente; e Luísa Henriques, da União das Freguesias de Madalena e Beselga.

A Mesa da Assembleia da Delegação Distrital será presidida por António Aido, de Santarém. Jorge Costa, de Alpiarça, e Andreia Graça, de Monsanto, assumem funções como secretários. Teresa Nogueira, de Vila Chã de Ourique, e Pedro Mena Esteves, de Alcanhões, foram eleitos suplentes.

Além do ato eleitoral, o encontro incluiu uma ação de formação destinada aos autarcas e técnicos das freguesias. A iniciativa contou com a presença de Nuno Mira, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, e do presidente e vice-presidente dos órgãos nacionais da Associação Nacional de Freguesias.

Segundo Joel Marques, a iniciativa permitiu atualizar conceitos e procedimentos legais, assim como promover a partilha de boas práticas entre autarquias que, em muitos casos, trabalham com recursos limitados.

O novo coordenador distrital apontou a formação política e administrativa das freguesias como uma das prioridades do mandato, juntamente com a capacitação nas áreas da proteção civil e da resposta a situações de emergência.