    Cultura

    Arranque do ciclo de conferências de folclore e etnografia

    Por: Redação 15 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval recebeu,esta quarta feira, dia 14 de Outubro. A primeira conferência integrada no ciclo de conferências de folclore e etnografia, contou com a presença de Ludgero Mendes, presidente da Assembleia Geral da Federação do Folclore Português.

    Perante um auditorio lotado, a sessão de abertura contou com a presença do presidente da Cámara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão que enalteceu não só o orador convidado como as Gentes de Almeirim que estáo a promover este ciclo de três conferências.

    “Folclore e folclorização – uma perspetiva de futuro” foi a temática abordada por Ludgero Mendes, que partilhou com a plateia conhecimento e saber sobre folclore, folclorismo, folclorização. Os presentes, dirigentes e elementos de ranchos folclóricos do concelho e concelhos vizinhos, entre outras pessoas interessadas pelo folclore, tiveram o privilegio de aprender e enriquecer num serão que não defraudou expetativas.

    As próximas confeŕencias estáo marcadas para dia 21, com o tema “A arte de bem trajar” e dia 28 sob a temática “Recolhas – Como interpretar?”

    As sessões decorrem no auditório da biblioteca municipal não sendo necessárias inscrições prévias.

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