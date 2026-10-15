Fazendas de Almeirim celebra 70 anos com sessão solene e homenagem a antigos presidentes

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A Freguesia de Fazendas de Almeirim celebra, na próxima segunda-feira, 19 de outubro, o 70.º aniversário da sua criação, com uma cerimónia aberta à população na sede da Junta de Freguesia.

As comemorações começam às 19h30 com o hastear solene das bandeiras e o descerramento de uma placa comemorativa dos 70 anos da freguesia.

O programa inclui uma sessão solene e uma homenagem aos antigos presidentes da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, reconhecendo o contributo dos autarcas que exerceram funções ao longo das últimas sete décadas.

A componente cultural contará com um momento musical pelo grupo FazCorus e com a declamação de poesia por Arlindo Rosa, acompanhado por Vasco Pereira e Solange Fernandes.

As comemorações terminam com o corte do bolo de aniversário e os parabéns comunitários.

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim convida toda a população a participar na cerimónia, assinalando sete décadas de história da comunidade sob o lema “Uma freguesia, uma história, um futuro”.