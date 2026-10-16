Alpiarça lança programa para melhorar alimentação e refeições nas escolas

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O Município de Alpiarça apresentou, esta sexta-feira, 16 de outubro, o PAPAS – Programa Autárquico para a Promoção da Alimentação Saudável, que será desenvolvido em articulação com o Agrupamento de Escolas José Relvas ao longo do ano letivo de 2026/2027.

A apresentação decorreu no âmbito do Dia Mundial da Alimentação. O programa pretende avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares dos alunos, promover a educação alimentar e acompanhar mais de perto o serviço de refeições escolares.

A implementação será gradual e envolverá alunos, famílias, docentes, assistentes operacionais, a empresa responsável pelas refeições e outros parceiros da comunidade educativa.

No primeiro ano, uma das prioridades será conhecer o estado nutricional e os hábitos alimentares da população escolar.

Mediante o consentimento informado dos encarregados de educação, poderão ser realizadas avaliações através da medição do peso e da estatura dos alunos. Estão também previstos questionários sobre os respetivos hábitos alimentares.

A informação recolhida permitirá identificar as principais necessidades da comunidade escolar e orientar as futuras ações de educação alimentar. Quando se justifique, os encarregados de educação poderão ser contactados para avaliar a possibilidade de acompanhamento em consulta de Nutrição.

Os resultados individuais serão confidenciais. Qualquer informação divulgada pelo Município de Alpiarça será apresentada de forma agregada e anónima, não permitindo a identificação dos participantes.

O PAPAS prevê sessões de educação alimentar adaptadas aos diferentes níveis de ensino e às necessidades identificadas nas escolas.

Entre os temas a abordar encontram-se a importância do pequeno-almoço, a preparação de lanches saudáveis, o consumo de fruta e produtos hortícolas, a leitura dos rótulos, o açúcar oculto nos alimentos, a alimentação sustentável e a relação entre alimentação e atividade física.

O programa inclui igualmente a rubrica NutriInfo, destinada à divulgação de informação sobre alimentação, nutrição e funcionamento das refeições escolares.

A participação dos alunos será uma das componentes centrais do programa. A iniciativa «Hoje Escolhemos Nós!» permitirá às crianças e jovens apresentarem propostas e participarem na escolha de alguns pratos das ementas escolares.

O objetivo é ouvir quem consome diariamente as refeições, conhecer as suas opiniões e envolvê-lo no processo de melhoria do serviço.

Está também prevista a avaliação regular da satisfação com as refeições, procurando identificar os pratos mais e menos apreciados e os aspetos que poderão ser melhorados.

A iniciativa «Sabores do Mundo» pretende valorizar a diversidade cultural existente no concelho e contribuir para a integração da população migrante.

As ementas poderão incluir, pontualmente, pratos tradicionais das nacionalidades representadas nas escolas de Alpiarça. As propostas de receitas serão preparadas em colaboração com as famílias estrangeiras.

O programa prevê ainda a iniciativa «Copo Cheio», destinada a incentivar o consumo do leite escolar através de uma dinâmica coletiva desenvolvida nas turmas.

O PAPAS não ficará limitado às sessões sobre alimentação saudável. O programa prevê igualmente o acompanhamento das refeições e a monitorização das sobras alimentares.

A iniciativa «Menos Desperdício, Mais Futuro» vai avaliar a quantidade de alimentos que não são consumidos e sensibilizar a comunidade escolar para a redução do desperdício.

A atividade «Da Cozinha ao Prato» permitirá aos alunos conhecerem os bastidores da preparação das refeições e o trabalho realizado até à chegada da comida aos refeitórios.

No final do ano letivo será elaborado um relatório de execução, com os principais resultados, dificuldades identificadas, boas práticas e propostas de melhoria.

A coordenação técnica e a monitorização do PAPAS ficarão a cargo do Gabinete de Educação, onde está integrada a nutricionista do Município de Alpiarça, em articulação com as restantes entidades envolvidas.