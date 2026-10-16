KA Racing leva experiência do Kartódromo de Almeirim para o mundo da competição

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A KA Racing nasceu como uma evolução do projeto do Kartódromo de Almeirim e da ambição de Tiago Evaristo e João Coelho de entrarem no mundo da competição automóvel.

Depois da implementação do Kartódromo de Almeirim, os dois responsáveis avançaram com a criação da equipa, procurando levar o nome do equipamento e do concelho para as provas de desporto motorizado.

“A KA Racing surge na sequência do Kartódromo de Almeirim. A partir daí, desenvolvemos este projeto, motivados pela paixão pela competição e por tudo o que envolve motores”, explicam Tiago Evaristo e João Coelho.

Nesta fase inicial, a equipa assume como principais objetivos ganhar experiência, desfrutar da competição e divulgar o Kartódromo de Almeirim no meio automobilístico.

“Queremos divertir-nos, ganhar experiência e fazer chegar o Kartódromo de Almeirim ao mundo das corridas”, acrescenta João Coelho

A equipa está a participar na Baja Portalegre, numa prova que Tiago Evaristo considera uma das mais emblemáticas e exigentes do calendário nacional.

O piloto admite que existe sempre alguma ansiedade antes da partida, mas garante que essa sensação desaparece durante os primeiros quilómetros, quando toda a atenção passa a estar concentrada na condução.

“Antes de arrancar há sempre um pouco de ansiedade. Depois, ao fim de cinco minutos, esquecemos tudo e ficamos focados na condução”, afirma Tiago Evaristo

A extensão da prova, sobretudo durante o percurso de sábado, com cerca de 300 quilómetros, representa um dos principais desafios para a KA Racing. João Coelho considera que a capacidade mental e a resiliência serão determinantes para conseguir chegar ao final.

“A maior dificuldade talvez seja a componente mental, porque é uma prova muito longa. No sábado são cerca de 300 quilómetros. O desafio será ter a resiliência necessária para terminar”, salienta.

A equipa reconhece o elevado nível competitivo do campeonato português, considerado por Tiago Evaristo um dos mais exigentes da Europa. Ainda assim, a classificação não constitui a principal preocupação nesta primeira participação.

“O nosso desafio é participar, terminar e ganhar experiência. Depois, logo se vê”, refere.

A participação em Portalegre terá igualmente um significado pessoal para João Coelho, que vai concretizar uma ambição antiga ao lado do filho.

“Portalegre é a prova mítica portuguesa, aquela que toda a gente sonha fazer. Para mim, participar e fazê-lo com o meu filho será a concretização de um sonho de criança”, conclui.

A estreia da KA Racing representa, assim, um novo passo no projeto desenvolvido a partir do Kartódromo de Almeirim, acrescentando uma vertente competitiva à atividade já implementada no concelho.