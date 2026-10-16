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    Cultura

    Madalena Gil representa concelho de Almeirim na apresentação da Associação do Fado de Santarém em Lisboa

    Por: Daniel Cepa 16 de outubro, 2026 2 minutos de leitura
    Foto: José Frade | Egeac

    A Associação do Fado de Santarém apresentou, na quarta-feira, 14 de outubro, no Museu do Fado, em Lisboa, os projetos que tem vindo a desenvolver para preservar, divulgar e aproximar este género musical das novas gerações.

    A sessão contou com um espetáculo protagonizado por intérpretes e músicos scalabitanos e da região, entre os quais Madalena Gil, jovem fadista natural de Fazendas de Almeirim.

    A apresentação da associação esteve a cargo do presidente da Direção, Nuno Pelarigo, que deu a conhecer o trabalho realizado no concelho de Santarém. Entre os projetos promovidos encontram-se o programa «Levar o Fado às Escolas», a Escola de Fado, o Festival do Fado de Santarém e a Gala do Fado António Pelarigo.

    Estas iniciativas procuram valorizar o fado enquanto património cultural, divulgar intérpretes e músicos da região e transmitir o conhecimento desta expressão musical às gerações mais novas.

    Depois da apresentação institucional, o Museu do Fado recebeu um espetáculo com as vozes de Nuno Pelarigo, Filipe Garcia, Madalena Gil, Diogo Ferreira e Filipa Maltieiro.

    O acompanhamento musical ficou a cargo de Pedro Amendoeira e Diogo Ferreira, na guitarra portuguesa, e de Carlos «Cajé» Garcia e Ginestal Martins, na viola.

    Santarém disponível para acolher polo do Museu do Fado

    Foto: José Frade | Egeac

    A sessão contou também com a participação de Emanuel Campos, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, que manifestou a disponibilidade do município para acolher um polo descentralizado do Museu do Fado durante as obras de requalificação previstas para aquele espaço cultural, em Lisboa.

    O autarca destacou o trabalho da Associação do Fado de Santarém na preservação e divulgação deste património e na aproximação às novas gerações.

    “Santarém tem fado, tem fadistas, tem músicos e tem histórias que merecem ser contadas”, afirmou Emanuel Campos.

    A disponibilidade manifestada pelo município constitui, nesta fase, uma proposta pública, não tendo sido anunciada qualquer decisão ou acordo para a instalação do polo em Santarém.

    “Queremos continuar a criar pontes, abrir portas e afirmar Santarém como um verdadeiro território de fado. Porque o fado também se canta, toca e sente em Santarém”, acrescentou o vice-presidente da autarquia.

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