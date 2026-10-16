Profissionais da ULS Lezíria participam em livro sobre Hospitalização Domiciliária

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A obra “Hospitalização Domiciliária”, que conta com a participação de vários profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, foi apresentada no dia 9 de outubro, na FNAC Colombo, em Lisboa. O livro reúne contributos de 45 autores de diferentes áreas profissionais e aborda várias dimensões dos cuidados de saúde prestados no domicílio.

Coordenada por Yahia Abuowda, assistente hospitalar graduado em Medicina Interna e coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da ULS Lezíria, e por Maria Irene Santos, professora adjunta da Escola Superior de Saúde, com subcoordenação de Isilda Ferreira, a publicação junta médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, gestores hospitalares e um advogado.

Entre os autores estão sete profissionais da ULS Lezíria: Inês de Almeida Ambrioso, Maria João Guardado, Mariana Ricarti Martins, Mário Abade, Nélia Oliveira, Sónia Marques Malaca e Yahia Abuowda, bem como Ilda Veiga, antiga enfermeira coordenadora da unidade. Os contributos abordam temas como a reabilitação, o trabalho em equipa multidisciplinar, a capacitação da pessoa doente e do cuidador, a qualidade dos cuidados, a ética e o enquadramento jurídico.

A publicação, apresentada pela editora LIDEL, surgiu na sequência da primeira edição do Curso de Pós-Graduação em Hospitalização Domiciliária, que decorreu entre fevereiro e junho de 2023, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém. A formação resultou de uma parceria entre esta instituição de ensino e a ULS Lezíria, que dispõe de uma Unidade de Hospitalização Domiciliária desde 2019.

A sessão de apresentação contou com a participação de Marta Temido, eurodeputada e administradora hospitalar, responsável pelo prefácio e pela apresentação da obra, e de João Boavida, coordenador de Marketing do Grupo LIDEL. O encontro terminou com uma sessão de autógrafos.

O livro será novamente apresentado a 29 de outubro, pelas 10h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, no âmbito da 5.ª Conferência da Unidade de Hospitalização Domiciliária.