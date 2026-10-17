O Estrela da Amadora venceu hoje o Fazendense por 2-1, com golos apenas na etapa complementar, e garantiu o ‘passaporte’ para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.
Depois de ter eliminado o Ginásio Figueirense (6-1) e o Moçarriense (1-0), o emblema de Fazendas de Almeirim, que defrontou pela primeira vez na história uma equipa a militar na I Liga, encerra a participação na presente edição da prova rainha.
Jogo realizado no Campo 2 do Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.
Fazendense – Estrela da Amadora, 1-2.
Ao intervalo: 0-0.
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0-1, Tom Moustier, 65 minutos.
1-1, Ivanilson Magalhães, 79.
1-2, Tom Moustier, 85.
Equipas:
– Fazendense: André Cotovio, João Lopes, Liandro Moura, Zé Tomás, Ivanilson Magalhães, Marco Pires (Carlos Bacalhau, 71), Salvador Coutinho (Marco Tiago, 71), João Moreira (Eduardo Vintoniv, 86), Alexandre Fernandes (Guilherme Barbosa, 88), Rafael Dias e Torrez Gomez (Diogo Costa, 88).
(Suplentes: Guilherme Amoroso, Guilherme Barbosa, Carlos Bacalhau, Eduardo Vintoniv, Diogo Costa, Marco Tiago e Ivan Alves).
Treinador: José Miguel Dias.
– Estrela da Amadora: Diogo Pinto, Jefferson Encada (Max Scholze, 88), Luan Patrick, Bernardo Schappo, Lucas Mincarelli, Santiago Serra, Joan Jordán (Lovro Zvonarek, 77), Tom Moustier, Ianis Stoica (Beni Souza, 63), Leandro Antonetti (Henrique Poniewas, 77) e Alisson Souza (Marcus Abraham, 63).
(Suplentes: Leon Linck, Max Scholze, Rafa Soares, Stefan Lekovic, Lovro Zvonarek, Marcus Abraham, Beni Souza e Henrique Poniewas).
Treinador: Pepa.
Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).