Acidente com quatro feridos

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Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ao final da tarde deste sábado, 17 de outubro, na Estrada Nacional 114 (EN114), na zona industrial de Almeirim, junto ao supermercado Pingo Doce.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, entre os feridos encontram-se uma mulher e o filho, que foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. Os outros dois feridos foram assistidos no local pelos meios de socorro e não necessitaram de transporte hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado às 18h07.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por cinco viaturas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.

O trânsito esteve condicionado durante os trabalhos de socorro e remoção das viaturas.