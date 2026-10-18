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    20 Kms de Almeirim assinalam 20 anos da secção de ténis com 24 horas de atividade

    Por: Redação 18 de outubro, 2026 1 minuto de leitura
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