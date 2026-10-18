Dia com vários fogos no concelho

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estiveram envolvidos no combate a três incêndios durante este sábado, 17 de outubro, em diferentes pontos do concelho. Pelo menos duas das ocorrências poderão ter tido origem em queimadas, embora essa circunstância careça de confirmação.



Uma das situações registou-se ao final da tarde, em Almeirim, tratando-se de um incêndio urbano que deflagrou num quintal. Os bombeiros foram chamados para uma ocorrência na zona da Alorna ao final da tarde e para outro incêndio em Fazendas de Almeirim, nas proximidades do bairro da Ancofa. Este último alerta foi dado às 22h22.



As três ocorrências mobilizaram os meios dos Bombeiros Voluntários de Almeirim num dia marcado por vários focos de incêndio no concelho.



A eventual origem de duas das ocorrências em queimadas volta a chamar a atenção para os cuidados necessários na realização de queimas e queimadas, atividades que podem provocar incêndios quando não são realizadas em segurança.