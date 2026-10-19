    Sociedade

    Bombeira de Almeirim vence escalão no Challenge 2026 – Só para Bravos

    Por: Daniel Cepa 19 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Cátia Lopes, bombeira de 1.ª dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, esteve em destaque no Challenge 2026 – Só para Bravos, realizado no Entroncamento, ao conquistar o primeiro lugar no escalão 5F.

    A bombeira alcançou ainda o 92.º lugar da classificação geral, concluindo a prova com o tempo de 16 minutos e 46,270 segundos.

    A competição colocou à prova a resistência física, a capacidade técnica e a determinação dos participantes, através de um percurso de 1.500 metros realizado com equipamento de proteção individual florestal completo.

    A exigência da prova obrigou os concorrentes a superar vários obstáculos e desafios físicos, num teste destinado a avaliar a preparação operacional dos bombeiros.

    O resultado alcançado por Cátia Lopes permitiu-lhe vencer o respetivo escalão feminino, destacando-se entre os participantes da edição deste ano.

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