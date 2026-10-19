Festival Guitarra d’Alma regressa a Almeirim em novembro com a XIII edição

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O Festival Guitarra d’Alma regressa ao concelho de Almeirim com a sua XIII edição, distribuída por quatro noites, entre 6 e 14 de novembro. A iniciativa, apresentada por Custódio Castelo, percorre diferentes localidades do concelho e leva música à Raposa, a Benfica do Ribatejo, a Fazendas de Almeirim e a Almeirim.

Os espetáculos realizam-se nos dias 6, 7, 13 e 14 de novembro, nos espaços culturais do concelho, nomeadamente o Cine Teatro de Almeirim e o Espaço Multiusos de Almeirim. Os detalhes da programação e os artistas de cada noite serão divulgados nos próximos dias pela organização.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. Para mais informações, os interessados podem contactar através do endereço de e-mail bilheteiraalmeirim@cm-almeirim.pt.

O Festival Guitarra d’Alma é organizado pela Câmara Municipal de Almeirim, com produção da Bartilotti.