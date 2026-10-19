    Sociedade

    Greve dos trabalhadores não docentes encerra escolas no concelho de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 19 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A greve dos trabalhadores não docentes levou ao encerramento de pelo menos dois estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Almeirim, esta segunda-feira, 19 de outubro.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, encontram-se encerradas a Escola Secundária Marquesa de Alorna e a Escola Básica 2,3 Febo Moniz. Os restantes estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Almeirim mantêm-se em funcionamento, pelo menos até à hora de almoço.

    Já no Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim encontra-se encerrado, estando os restantes estabelecimentos de ensino a funcionar regularmente.

    A paralisação está relacionada com a contestação dos trabalhadores não docentes aos baixos salários e àquilo que consideram ser uma falta de valorização profissional.

    Entre as principais reivindicações encontram-se a criação de carreiras próprias para os trabalhadores não docentes e um enquadramento profissional específico, há muito reclamado pelo setor.

    Segundo o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), a greve abrange assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados e técnicos superiores.

    De acordo com a estrutura sindical, estes profissionais continuam sem uma carreira adequada à especificidade das funções que desempenham nas escolas.

    Em comunicado, o sindicato refere ainda que muitos trabalhadores não docentes se encontram “em regime de precariedade consecutiva, sem carreira, sem progressão e sem reconhecimento funcional na administração pública”.

    A adesão à greve condicionou o normal funcionamento de várias escolas do país, incluindo estabelecimentos de ensino do concelho de Almeirim.

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