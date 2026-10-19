Greve dos trabalhadores não docentes encerra escolas no concelho de Almeirim

Imprimir

A greve dos trabalhadores não docentes levou ao encerramento de pelo menos dois estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Almeirim, esta segunda-feira, 19 de outubro.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, encontram-se encerradas a Escola Secundária Marquesa de Alorna e a Escola Básica 2,3 Febo Moniz. Os restantes estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Almeirim mantêm-se em funcionamento, pelo menos até à hora de almoço.

Já no Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, o Centro Escolar de Fazendas de Almeirim encontra-se encerrado, estando os restantes estabelecimentos de ensino a funcionar regularmente.

A paralisação está relacionada com a contestação dos trabalhadores não docentes aos baixos salários e àquilo que consideram ser uma falta de valorização profissional.

Entre as principais reivindicações encontram-se a criação de carreiras próprias para os trabalhadores não docentes e um enquadramento profissional específico, há muito reclamado pelo setor.

Segundo o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), a greve abrange assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados e técnicos superiores.

De acordo com a estrutura sindical, estes profissionais continuam sem uma carreira adequada à especificidade das funções que desempenham nas escolas.

Em comunicado, o sindicato refere ainda que muitos trabalhadores não docentes se encontram “em regime de precariedade consecutiva, sem carreira, sem progressão e sem reconhecimento funcional na administração pública”.

A adesão à greve condicionou o normal funcionamento de várias escolas do país, incluindo estabelecimentos de ensino do concelho de Almeirim.