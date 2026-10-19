    Economia

    Já há data para a abertura do novo McDonald’s em Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 19 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O novo restaurante McDonald’s, em Almeirim, localizado na Avenida Professor José de Sousa Gomes, abre ao público na terça-feira, dia 27 de outubro, pelas 8h00. As obras de construção do espaço arrancaram no início do verão.

    O estabelecimento passa a integrar a rede nacional da cadeia de restauração, sendo o 223.º restaurante da marca em Portugal. A abertura reforça a presença da McDonald’s na região e acrescenta uma nova opção de restauração em Almeirim.

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