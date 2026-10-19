Segunda-feira, outubro 19, 2026 20:03
    Sociedade

    Paço dos Negros empata na estreia no campeonato

    Por: Daniel Cepa 19 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Paço dos Negros empatou a uma bola frente à UDR Vale da Pinta, na primeira jornada do Campeonato Distrital da Fundação INATEL, realizada no passado dia 18 de outubro, em Paço dos Negros.

    João Rosário apontou o golo da formação de Paço dos Negros, num encontro que terminou com uma igualdade a 1-1.

    Apesar de não ter iniciado o campeonato com a vitória pretendida, a equipa mostrou-se determinada em continuar a trabalhar para melhorar o desempenho ao longo da competição.

    “Sabemos que temos muito trabalho pela frente e prometemos continuar a trabalhar, com dedicação, união e compromisso, para sermos melhores a cada jogo”, refere o clube.

    O Paço dos Negros agradeceu ainda a presença e o apoio dos adeptos que acompanharam a estreia da equipa no campeonato.

    Na próxima partida, o Paços dos Negros desloca-se ao terreno do Azervadinha.

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