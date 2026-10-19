Pilotos de Almeirim sobem ao pódio em TT2 e Maxi Trail e alcançam top 10 dos SSV na Baja Portalegre

João Duarte e Afonso Oliveira, pilotos de Almeirim, concluíram a Baja Portalegre 500 com resultados de destaque. João Duarte, residente no concelho de Alpiarça, terminou no terceiro lugar da classe TT2, enquanto Afonso Oliveira alcançou o terceiro posto entre os juniores e integrou o top 10 dos SSV.
Afonso Oliveira, acompanhado pelo navegador Daniel Jordão competiu num BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR e conquistou o terceiro lugar entre os juniores.
A dupla, com o dorsal 412, terminou ainda no décimo lugar da categoria SSV e na 31.ª posição da classificação geral dos automóveis.
Afonso Oliveira e Daniel Jordão completaram a prova em 5h46m43,7s, a 49m19,8s dos vencedores absolutos.
Aos comandos de uma Honda CRF 450RX, João Duarte completou a prova em 5h18m32,0s, terminando no 12.º lugar da classificação conjunta de motos, quads e SSV e no terceiro posto da categoria TT2.
O piloto ficou a 9m34,7s do vencedor absoluto, Micael Simão, que concluiu a prova em 5h08m57,3s. Na classe TT2, João Duarte foi superado apenas por Bernardo Megre, vencedor da categoria, e Nélson Cunha, segundo classificado.
Pedro Tomé conquista segundo lugar em Maxi Trail
Pedro Tomé, também de Almeirim, alcançou o segundo lugar na categoria Maxi Trail, aos comandos de uma BMW F900.
O piloto, com o dorsal 146, concluiu a Baja Portalegre 500 no 63.º lugar da classificação conjunta de motos, quads e SSV, com o tempo de 6h22m16,8s.
Pedro Tomé terminou a 1h13m19,5s do vencedor absoluto, garantindo um lugar no pódio da respetiva categoria.
Os resultados dos três participantes permitiram a Almeirim estar representado nos pódios das classes TT2, juniores e Maxi Trail.