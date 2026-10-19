    Desporto

    Pilotos de Almeirim sobem ao pódio em TT2 e Maxi Trail e alcançam top 10 dos SSV na Baja Portalegre

    Por: Daniel Cepa 19 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    João Duarte e Afonso Oliveira, pilotos de Almeirim, concluíram a Baja Portalegre 500 com resultados de destaque. João Duarte, residente no concelho de Alpiarça, terminou no terceiro lugar da classe TT2, enquanto Afonso Oliveira alcançou o terceiro posto entre os juniores e integrou o top 10 dos SSV.

    Afonso Oliveira, acompanhado pelo navegador Daniel Jordão competiu num BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR e conquistou o terceiro lugar entre os juniores.

    A dupla, com o dorsal 412, terminou ainda no décimo lugar da categoria SSV e na 31.ª posição da classificação geral dos automóveis.

    Afonso Oliveira e Daniel Jordão completaram a prova em 5h46m43,7s, a 49m19,8s dos vencedores absolutos.

    Foto: Kora

    Aos comandos de uma Honda CRF 450RX, João Duarte completou a prova em 5h18m32,0s, terminando no 12.º lugar da classificação conjunta de motos, quads e SSV e no terceiro posto da categoria TT2.

    O piloto ficou a 9m34,7s do vencedor absoluto, Micael Simão, que concluiu a prova em 5h08m57,3s. Na classe TT2, João Duarte foi superado apenas por Bernardo Megre, vencedor da categoria, e Nélson Cunha, segundo classificado.

    Pedro Tomé conquista segundo lugar em Maxi Trail

    Pedro Tomé, também de Almeirim, alcançou o segundo lugar na categoria Maxi Trail, aos comandos de uma BMW F900.

    O piloto, com o dorsal 146, concluiu a Baja Portalegre 500 no 63.º lugar da classificação conjunta de motos, quads e SSV, com o tempo de 6h22m16,8s.

    Pedro Tomé terminou a 1h13m19,5s do vencedor absoluto, garantindo um lugar no pódio da respetiva categoria.

    Os resultados dos três participantes permitiram a Almeirim estar representado nos pódios das classes TT2, juniores e Maxi Trail.

    Etiquetas Relacionadas:
    baja portalegredesportomotoresssv

    Notícias relacionadas

    Desporto

    20 Kms de Almeirim assinalam 20 anos da secção de ténis com 24 horas de atividade

    BY-Redação 18 de outubro, 2026
    Desporto

    Fazendense deu (muita) luta ao Estrela

    BY-Redação 17 de outubro, 2026
    Foto: Geverton Santos
    Desporto

    KA Racing leva experiência do Kartódromo de Almeirim para o mundo da competição

    BY-Daniel Cepa 16 de outubro, 2026
    Desporto

    Almeirim assinala Outubro Rosa com encontro dedicado à atividade física e prevenção

    BY-Daniel Cepa 15 de outubro, 2026
    Desporto

    AD Fazendense chama sócios e adeptos para jogo da Taça de Portugal com o Estrela da Amadora

    BY-Daniel Cepa 13 de outubro, 2026
    TURIN, ITALY - OCTOBER 12: \t during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
    Desporto

    Daniel Bragança marca primeiro golo pelo Torino e é eleito melhor jogador em campo

    BY-Daniel Cepa 13 de outubro, 2026