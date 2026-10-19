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    União de Almeirim mantém arranque imparável e Benfica do Ribatejo sofre primeira derrota

    Por: Daniel Cepa 19 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O União de Almeirim manteve o arranque vitorioso na nova época ao vencer o Benavente, por 1-0, na segunda jornada do Campeonato Distrital da Segunda Divisão da Associação de Futebol de Santarém.

    Depois da vitória na receção à Académica de Santarém, a formação almeirinense voltou a somar os três pontos, desta vez no terreno do Benavente. Gabriel Nogueira foi o autor do único golo da partida.

    Com duas vitórias nas duas primeiras jornadas, o União de Almeirim soma seis pontos e está no lugares cimeiros da classificativa. A equipa prolonga, assim, o bom momento exibido na Taça do Ribatejo, competição na qual já tinha conquistado três triunfos.

    Já o Benfica do Ribatejo sofreu a primeira derrota no primeiro jogo disputado no campeonato, ao perder em casa frente à Glória do Ribatejo, por 2-0.

    Depois dos resultados registados na segunda jornada, a União de Almeirim continua sem perder na presente temporada, enquanto o Benfica do Ribatejo procura regressar aos resultados positivos na próxima ronda.

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