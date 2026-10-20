Álcool ao volante e condução sem carta motivam 24 detenções da GNR no distrito de Santarém

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 33 pessoas e registou 392 infrações rodoviárias no distrito de Santarém, durante as operações realizadas entre 12 e 18 de outubro.

Das detenções efetuadas pelo Comando Territorial de Santarém, 15 ocorreram por condução sob o efeito do álcool e nove por condução sem habilitação legal. Os crimes rodoviários representaram, assim, 24 das 33 detenções realizadas durante a semana.

Foram ainda detidas quatro pessoas por desobediência, uma por resistência e coação, uma por posse de arma proibida, uma por permanência ilegal em território nacional, uma por violência doméstica e outra por tráfico de estupefacientes.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR elaborou 392 autos de contraordenação. Entre as infrações destacadas, 59 estavam relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória e 44 com excesso de velocidade.

Foram também detetadas 35 infrações relacionadas com tacógrafos, 26 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 22 por falta de iluminação ou sinalização e 18 por falta de seguro.

A fiscalização permitiu ainda identificar 14 infrações por anomalias nos pneus e dez por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Durante a semana em análise foram registados 122 acidentes rodoviários no distrito. O balanço divulgado pela GNR não especifica a existência nem a gravidade de eventuais vítimas.

Na área da fiscalização geral, o Comando Territorial de Santarém elaborou 27 autos de contraordenação por infrações à legislação policial.

As operações tiveram como objetivos prevenir e combater a criminalidade e a sinistralidade rodoviária, assim como fiscalizar diferentes matérias de natureza contraordenacional.