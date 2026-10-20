Almeirim integra investimento de 4,4 milhões na proteção civil da Lezíria do Tejo

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A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os 11 municípios da região vão dispor de uma dotação de 4,4 milhões de euros, proveniente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para reforçar a proteção civil, a prevenção de incêndios e a gestão integrada de riscos.

O financiamento está previsto no Compromisso Regional para o Reforço da Proteção Civil, da Prevenção e da Resiliência Territorial, assinado no dia 16 de outubro, em Évora, no âmbito do programa regional Alentejo 2030.

A iniciativa envolve as cinco comunidades intermunicipais do Alentejo e pretende melhorar a capacidade de prevenção e de resposta dos municípios perante incêndios rurais, fenómenos meteorológicos extremos e outras situações de emergência.

Na Lezíria do Tejo, o investimento será articulado entre a CIMLT e os 11 municípios da região: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Entre as áreas de intervenção previstas estão a modernização dos equipamentos e dos meios operacionais, o reforço das comunicações e dos sistemas de monitorização e a capacitação técnica dos serviços municipais de proteção civil.

O financiamento deverá permitir ainda melhorar a rapidez e a eficácia das operações de prevenção e resposta a emergências e incêndios rurais, através de uma atuação concertada entre os municípios.

A CIMLT considera que a cooperação intermunicipal assume particular importância num contexto marcado pelos efeitos das alterações climáticas, pela maior frequência de fenómenos extremos e pela necessidade de proteger as populações, as florestas e os ecossistemas.

Autarcas da Lezíria do Tejo reúnem com presidente da CCDR para discutir investimentos na região

Os presidentes das câmaras municipais dos 11 concelhos da Lezíria do Tejo reuniram-se, na segunda-feira, 19 de outubro, com Teresa Almeida, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), para analisar os desafios e as oportunidades de desenvolvimento da região.

O encontro de trabalho decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e procurou reforçar a articulação entre os municípios e a administração regional em matérias consideradas prioritárias para o território.

Entre os objetivos da reunião estiveram a concertação de investimentos, a melhoria das infraestruturas, a atração de empresas, a criação de emprego e o desenvolvimento de respostas conjuntas que contribuam para aumentar a qualidade de vida das populações.

A reunião permitiu aos autarcas apresentarem as necessidades identificadas em cada concelho, assim como o potencial económico e social dos diferentes territórios que integram a Lezíria do Tejo.

A participação dos 11 municípios pretende também reforçar uma posição comum na definição das políticas públicas e na defesa dos investimentos considerados estratégicos para a região.

A cooperação entre as autarquias e a CCDR LVT foi apontada como essencial para transformar as prioridades locais em projetos concretos, nomeadamente através da articulação dos instrumentos de financiamento regional, nacional e europeu.

O encontro reforçou ainda a necessidade de a Lezíria do Tejo atuar de forma coordenada, procurando ganhar maior capacidade para atrair investimento, apoiar o tecido empresarial e criar novas oportunidades para as populações.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.