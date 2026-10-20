Atleta da Chamusca é campeão nacional e bate recorde português de Backyard Ultra

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Paulo Moreira, atleta do Grupo Desportivo do Pinheiro Grande, sagrou-se campeão nacional de Backyard Ultra e estabeleceu um novo recorde absoluto português, ao completar 49 voltas e percorrer 328,574 quilómetros em Ansião.

O atleta, de 57 anos, venceu o satélite português do Campeonato do Mundo de Backyard Ultra por Equipas 2026, depois de mais de dois dias de competição.

Paulo Moreira superou em nove voltas o anterior recorde pessoal, alcançado em maio, na Backyard dos Cágados. Nessa prova, que também venceu, completou 40 voltas.

Na competição disputada em Ansião, os participantes tiveram de completar, a cada hora, um percurso de 6,706 quilómetros. Uma nova volta começava no início da hora seguinte, sendo eliminados os atletas que não terminassem o percurso dentro do tempo limite ou não comparecessem à partida.

Ao atingir as 49 voltas, Paulo Moreira percorreu 328,574 quilómetros, conquistando três resultados: a vitória no satélite português do Campeonato do Mundo, o título de campeão nacional de Backyard Ultra e o novo recorde nacional absoluto.

Antes do início da competição, quando convidado a definir-se em três palavras, o atleta escolheu “querer, resistência e teimosia”, características que acabariam por marcar a prestação em Ansião.

Paulo Moreira tinha identificado o sono como o principal ponto fraco e a dor como um dos maiores receios para a prova. Apesar das dificuldades acumuladas ao longo de mais de dois dias, conseguiu acrescentar nove voltas à melhor marca pessoal e elevar o recorde português.

Questionado sobre o significado de representar Portugal, o atleta respondeu: “Orgulho nunca antes pensável”.

O Grupo Desportivo do Pinheiro Grande destacou a determinação, a resistência e a capacidade de superação demonstradas pelo atleta, considerando a conquista um momento histórico para a coletividade e para a comunidade.

A vitória em Ansião coloca Paulo Moreira como o novo recordista nacional absoluto de Backyard Ultra, com uma marca de 49 voltas e 328,574 quilómetros.