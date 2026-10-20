Atletismo dos 20 Kms de Almeirim celebra 30 anos com número recorde de atletas

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A secção de atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim assinalou, na segunda-feira, 19 de outubro, 30 anos de atividade, numa altura em que conta com 180 atletas filiados, o maior número de sempre. A data foi marcada por uma comemoração que reuniu atletas, responsáveis da secção e representantes do município.

Daniel Leandro, responsável pela secção, fez um balanço positivo das três décadas de atividade, destacando o percurso de formação de jovens, a inclusão e a promoção da prática desportiva como principais pilares do projeto.

“São 30 anos em que passaram aqui milhares de pessoas que fazem parte da família do atletismo de Almeirim”, afirmou, recordando que tinha 13 anos quando a modalidade começou na associação e que foi um dos jovens atletas que acompanhou o início do projeto.

Ao longo destas três décadas, a secção tem procurado chegar a diferentes faixas etárias, desde crianças com cinco e seis anos até atletas veteranos, incluindo também o atletismo adaptado. Para Daniel Leandro, embora os resultados desportivos tenham importância, não são o principal objetivo da estrutura.

“O principal são os valores. É o praticar desporto, promover a prática desportiva de uma forma saudável e, sobretudo, feliz”, sublinhou.

O responsável destacou ainda o trabalho desenvolvido para mostrar que o atletismo vai muito além da corrida, considerando que esta abordagem tem contribuído para atrair mais jovens. O número atual de atletas filiados, que representa um recorde para a secção, é, na sua perspetiva, uma forma de assinalar os 30 anos de atividade.

Para o futuro, um dos principais desafios passa por continuar a adaptar e inovar a oferta desportiva, de forma a captar o interesse das crianças e dos jovens. A secção pretende também alargar a participação no atletismo adaptado, procurando chegar a mais pessoas com deficiência que queiram praticar a modalidade.

Daniel Leandro deu como exemplo Rita Santos, atleta da secção e campeã nacional de atletismo em cadeira de rodas, destacando a importância de criar oportunidades para que mais pessoas possam integrar o projeto.

A necessidade de encontrar novos treinadores e colaboradores é outro dos desafios identificados pelo responsável, que considera essencial mobilizar pessoas disponíveis para dedicar parte do seu tempo à formação e educação de crianças e jovens através do desporto.

A comemoração contou também com a presença de Luís Leandro, pai de Daniel Leandro e fundador da secção de atletismo, e de Mário Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de Almeirim com o pelouro do Desporto.