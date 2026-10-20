Fazendas de Almeirim celebra 70 anos de história e crescimento

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A Freguesia de Fazendas de Almeirim celebrou na segunda-feira, dia 19 de outubro, o 70.º aniversário da sua criação, numa cerimónia aberta à população na sede da Junta de Freguesia. As comemorações começaram ao início da noite com o hastear solene das bandeiras e o descerramento de uma placa comemorativa das sete décadas de existência.

O programa incluiu uma sessão solene e uma homenagem aos antigos presidentes da Junta de Freguesia, reconhecendo o contributo dos autarcas que exerceram funções ao longo das últimas sete décadas. A componente cultural contou com um momento musical pelo grupo FazCorus e com a declamação de poesia por Arlindo Rosa, acompanhado por Vasco Pereira e Solange Fernandes. As comemorações terminaram com o corte do bolo de aniversário.

Joaquim Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, não escondeu a emoção do momento. “Sem essas pessoas que por estas sete décadas aqui passaram, sem elas provavelmente não estaríamos aqui a comemorar estes 70 anos de uma evolução tremenda do que foi e do que é agora a nossa freguesia. Para mim é um orgulho enorme estar presente nesta comemoração”, afirmou.

Questionado sobre os desafios e prioridades para os próximos anos, o presidente foi direto. “Já fizemos muito, mas ainda nos falta muito para fazer e estamos empenhados para que consigamos alcançar os objetivos a que nos propusemos”, sublinhou, garantindo que a junta se manterá focada no cumprimento do manifesto eleitoral até ao final do mandato.

Sobre o futuro da freguesia, Joaquim Pereira deixou uma mensagem de confiança. “Neste momento, o que a nossa freguesia tem dá para receber quem quiser vir habitar cá. Temos boas infraestruturas na saúde, na educação, no desporto e nos serviços à população. Não paramos por aqui, queremos sempre mais e queremos fazer o melhor para o bem da nossa comunidade”, concluiu.