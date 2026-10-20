Terça-feira, outubro 20, 2026 11:13
    Região

    GNR apreende 2.800 doses de canábis e nove plantas

    Por: Inês Ribeiro 20 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A GNR deteve um homem de 50 anos, no dia 19 de outubro, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, no concelho de Abrantes. Na operação, foram apreendidas 2.800 doses de canábis e nove plantas da mesma espécie.

    A detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Abrantes, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês.

    Na sequência das diligências, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que permitiu apreender, além da droga e das plantas, um aquecedor, uma máquina de embalamento a vácuo e uma balança, materiais associados ao cultivo e acondicionamento do produto estupefaciente.

    O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes.

    A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Abrantes.

    Etiquetas Relacionadas:
    abrantescanabisdetidoGNR

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Álcool ao volante e condução sem carta motivam 24 detenções da GNR no distrito de Santarém

    BY-Daniel Cepa 20 de outubro, 2026
    Sociedade

    Acidente com quatro feridos

    BY-Redação 17 de outubro, 2026
    Sociedade

    Colisão entre três viaturas provoca dois feridos na EN118 em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 8 de outubro, 2026
    Sociedade

    GNR detém 27 pessoas por condução com álcool e sem carta de condução

    BY-Daniel Cepa 7 de outubro, 2026
    Sociedade

    Operação da GNR na Calha do Grou faz 27 detidos e apreende mais de 69 mil doses de droga

    BY-Daniel Cepa 4 de outubro, 2026
    Sociedade

    Polícia Judiciária investiga tiroteio junto à Praça de Toiros de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 4 de outubro, 2026