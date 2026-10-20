GNR apreende 2.800 doses de canábis e nove plantas

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A GNR deteve um homem de 50 anos, no dia 19 de outubro, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, no concelho de Abrantes. Na operação, foram apreendidas 2.800 doses de canábis e nove plantas da mesma espécie.

A detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Abrantes, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês.

Na sequência das diligências, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que permitiu apreender, além da droga e das plantas, um aquecedor, uma máquina de embalamento a vácuo e uma balança, materiais associados ao cultivo e acondicionamento do produto estupefaciente.

O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Abrantes.