Fiscalização conjunta deteta 30 trabalhadores em situação ilegal no distrito de Santarém

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30 trabalhadores em situação de permanência ilegal em território nacional foram identificados durante as ações conjuntas de fiscalização realizadas no terceiro trimestre de 2026, no distrito de Santarém.

No total, as autoridades desenvolveram 31 operações, que envolveram 351 elementos de diferentes entidades e permitiram fiscalizar 917 condutores e 261 operadores económicos, assim como abordar 516 trabalhadores.

As operações envolveram a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o Ministério Público (MP), a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto da Segurança Social (ISS).

Além das 30 situações de permanência ilegal, as fiscalizações resultaram na elaboração de 66 autos de contraordenação.

Durante as operações foram apreendidos dez automóveis com matrícula estrangeira e 2550 quilos de géneros alimentícios.

As autoridades apreenderam ainda uma máquina de embalamento e uma balança, 19 doses de cocaína, 160 euros em numerário e 35 litros de bebidas espirituosas.

Os resultados das ações foram analisados numa reunião realizada no dia 30 de setembro entre os comandantes e dirigentes das entidades envolvidas. O encontro serviu também para preparar as operações conjuntas previstas para o quarto trimestre de 2026.

As autoridades consideram que a articulação entre as diferentes entidades permite complementar capacidades, melhorar a resposta aos problemas identificados e reforçar a vertente preventiva das operações.

A cooperação interinstitucional é considerada uma boa prática pelas entidades do distrito, que pretendem manter este modelo de planeamento e fiscalização para aumentar a eficiência das ações e contribuir para o reforço do sentimento de segurança da população.