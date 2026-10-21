Série ‘Leonor, Marquesa de Alorna’ terá apresentação pública em Almeirim

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Almeirim recebe, no dia 5 de novembro, a apresentação pública da série «Leonor, Marquesa de Alorna», que será transmitida pela Rádio e Televisão de Portugal (RTP). A iniciativa integra um conjunto de ações preparadas para promover o concelho e o Ribatejo através da produção audiovisual.

A informação foi avançada por José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, à margem da apresentação da segunda vaga da campanha «Ribatejo, Fica em Ti», realizada esta quarta-feira, 21 de outubro, na Casa Cadaval, em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo o responsável, a entidade está a trabalhar com a Câmara Municipal de Almeirim e com a produtora da série para desenvolver várias iniciativas associadas à produção.

“Vamos ter a apresentação pública da série no dia 5 de novembro, em Almeirim”, anunciou José Manuel Santos.

Está igualmente a ser preparada uma ação relacionada com a Sopa da Pedra, que surge numa cena de um dos episódios da série. A iniciativa deverá realizar-se ainda este ano, não tendo sido avançada uma data.

“Estamos também a preparar uma ativação relacionada com o tema da Sopa da Pedra, que é uma cena num episódio da série”, explicou.

O objetivo passa por aproveitar a projeção da produção televisiva para aumentar a notoriedade de Almeirim e reforçar a promoção turística do Ribatejo junto do público nacional.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo assinou recentemente um protocolo com a produtora da série, a Ukbar Filmes, para acompanhar a presença da obra em eventos e festivais de cinema.

José Manuel Santos revelou que a série foi recentemente promovida em Madrid, numa iniciativa que serviu também para divulgar internacionalmente a imagem do Ribatejo.

“Começámos a levar a imagem do Ribatejo para a promoção internacional”, afirmou.

Além da apresentação pública em Almeirim e da iniciativa em torno da Sopa da Pedra, estão previstas outras ações promocionais relacionadas com a série, procurando associar os locais e os elementos do território à história retratada na produção.

José Manuel Santos destacou a capacidade de Almeirim para atrair visitantes ao longo de todo o ano, sobretudo através da restauração e da Sopa da Pedra.

“Almeirim já é um concelho português muito visitado. Há fluxos turísticos ao longo do ano devido à excelente restauração e à Sopa da Pedra”, salientou.

Apesar dessa procura, o responsável considera necessário manter o concelho presente nas ações de comunicação e promoção turística.

“Interessa-nos manter viva essa visibilidade de Almeirim e do Ribatejo. Todas as ativações que vamos fazer à boleia da série ‘Leonor, Marquesa de Alorna’ têm esse propósito: tornar o Ribatejo cada vez mais visível junto dos consumidores portugueses”, concluiu.

As declarações foram prestadas durante a apresentação da segunda vaga da campanha «Ribatejo, Fica em Ti», especialmente direcionada para o período de outono e inverno.

A sessão decorreu na Casa Cadaval, em Muge, e teve como objetivo dar a conhecer as novas ações destinadas a promover a região enquanto destino turístico, valorizando o património, a cultura, a gastronomia, a paisagem e as experiências disponíveis nos vários concelhos.