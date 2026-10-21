Sopa da Pedra, caralhotas e vinhos no Dia de Almeirim no Festival Nacional de Gastronomia

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Almeirim estará em destaque no Festival Nacional de Gastronomia na quarta-feira, 28 de outubro, com um programa dedicado à promoção turística, cultural e gastronómica do concelho, na Casa do Campino, em Santarém.

O Dia do Município de Almeirim contará com provas de vinhos, degustações de melão, caralhotas e enchidos, demonstrações de Sopa da Pedra e arroz doce e uma atuação da Escola de Folclore do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim.

Ao longo do dia, o espaço intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) divulgará a oferta turística do concelho e alguns dos produtos mais representativos da gastronomia local.

O programa inclui provas de vinhos da Adega Cooperativa de Almeirim e uma degustação de melão de Almeirim, apresentada pelo produtor Rui Constantino.

Os visitantes poderão ainda provar as tradicionais caralhotas de Almeirim, pela padeira Emília Cristina, assim como os enchidos produzidos pela Encherim – Cooperativa de Produtores de Enchidos de Almeirim.

A Sopa da Pedra, um dos principais símbolos gastronómicos do concelho, estará em destaque às 19h00, no espaço de cozinha ao vivo do festival.

A demonstração ficará a cargo da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra, entidade que tem desenvolvido trabalho de promoção e valorização deste prato tradicional.

Às 20h00, a Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim apresenta o arroz doce, outra das especialidades ligadas à tradição gastronómica local.

O programa do Dia do Município de Almeirim termina com a atuação da Escola de Folclore do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, marcada para as 20h30, no recinto do festival.

A CIMLT e os 11 municípios da região estarão representados no Festival Nacional de Gastronomia, que decorre entre 22 de outubro e 1 de novembro.

Cada dia do certame será dedicado a um município da Lezíria do Tejo, com promoção turística, momentos de cozinha ao vivo, degustações, artesanato, provas de vinhos e animação cultural.

O programa começa no dia 22 de outubro, dedicado ao Município de Santarém. Seguem-se Cartaxo, Chamusca, Azambuja, Alpiarça, Golegã, Almeirim, Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente e Rio Maior.

A presença dos municípios pretende divulgar os produtos, os produtores, a gastronomia, o artesanato e as tradições que caracterizam os diferentes territórios da Lezíria do Tejo.