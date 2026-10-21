ULS Lezíria assinala Dia Mundial da Diabetes com manhã dedicada à doença

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai assinalar o Dia Mundial da Diabetes, a 14 de novembro, com a iniciativa “Diabetes Tipo 1 – Saber, Cuidar, Viver”, que decorre entre as 9h00 e as 13h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A sessão é organizada pelo Grupo da Diabetes Pediátrica do HDS e pela Associação de Diabetes Pediátrica da Lezíria, e pretende promover a literacia em saúde, esclarecer dúvidas e sensibilizar para os desafios associados à doença.

A sessão de boas-vindas conta com Filipa Vilarinho, médica pediatra e coordenadora do Centro de Tratamento com Sistemas de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina da ULS Lezíria, e com José Miguel Nogueira, diretor do Serviço de Pediatria. Filipa Vilarinho dá depois início ao programa com a apresentação “Saber – Vamos falar de Diabetes Tipo 1”.

Ao longo da manhã serão abordadas diferentes dimensões da gestão da diabetes tipo 1, desde as opções de tratamento aos mitos e às questões práticas do quotidiano de quem vive com esta condição. O programa dá também destaque à importância da alimentação e ao impacto emocional da doença, apresentando desafios e estratégias para uma melhor qualidade de vida.

A iniciativa inclui ainda uma sessão dedicada ao rastreio da diabetes tipo 1 e termina com um momento de partilha de testemunhos na primeira pessoa, que dá voz a quem convive diariamente com esta realidade.

As inscrições já estão abertas e são feitas através do formulário disponível online. É necessária uma inscrição individual por cada participante.

Programa completo: