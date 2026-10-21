Viatura derruba poste após despiste em Fazendas de Almeirim

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Uma mulher sofreu ferimentos, sem gravidade, na sequência do despiste de uma viatura ligeira de passageiros, ao início da tarde desta quarta-feira, 21 de outubro, na Rua Moinho de Vento, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima seguia sozinha na viatura e não necessitou de assistência no local. Na sequência do despiste, a viatura derrubou um poste que suportava infraestruturas elétricas e de telecomunicações.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim esteve no local e tomou conta da ocorrência. O acidente ocorreu cerca das 13h00.



Um piquete da E-Redes esteve no local para proceder à reparação da rede elétrica afetada pelo acidente.