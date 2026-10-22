Quinta-feira, outubro 22, 2026 12:10
    Sociedade

    Benfica do Ribatejo instala Baloiço da Saudade junto à Ponte da Vala

    Por: Inês Ribeiro 22 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Benfica do Ribatejo passou a contar com um Baloiço da Saudade junto à Ponte da Vala. A estrutura foi instalada recentemente com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e pretende valorizar a paisagem local, criando um novo ponto de interesse para residentes e visitantes.

    A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo anunciou a instalação nas redes sociais, convidando a população a conhecer o espaço, a apreciar a paisagem e a aproveitar o local para tirar fotografias.

    Na publicação, a junta destaca a importância de valorizar a freguesia e de criar espaços que convidem à pausa e ao convívio, apelando também à partilha de fotografias nas redes sociais, com identificação da Junta de Freguesia, com o objetivo de dar a conhecer o local a mais pessoas.

    A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo deixou ainda um agradecimento à Câmara Municipal de Almeirim por ter tornado possível o projeto, que considera um contributo para tornar a freguesia mais atrativa e acolhedora.

    O Baloiço da Saudade está agora à disposição de quem queira visitar o local e desfrutar da paisagem.

    Etiquetas Relacionadas:
    baloiçobenfica do ribatejo

    Notícias relacionadas

    Desporto

    União de Almeirim mantém arranque imparável e Benfica do Ribatejo sofre primeira derrota

    BY-Daniel Cepa 19 de outubro, 2026
    Política

    Ana Saldanha Lopes eleita vice-coordenadora distrital da Associação Nacional de Freguesias

    BY-Daniel Cepa 15 de outubro, 2026
    Cultura

    Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo celebra 47 anos com gala de “Folclore e Fados”

    BY-Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026
    Sociedade

    Três feridos em dois acidentes na EN118 em Almeirim e Benfica do Ribatejo

    BY-Daniel Cepa 12 de outubro, 2026
    Desporto

    União de Almeirim continua imparável na Taça do Ribatejo. Benfica do Ribatejo volta a perder

    BY-Daniel Cepa 5 de outubro, 2026
    Desporto

    União de Almeirim vence e lidera grupo. Benfica do Ribatejo goleado em Santarém

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026