Benfica do Ribatejo instala Baloiço da Saudade junto à Ponte da Vala

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Benfica do Ribatejo passou a contar com um Baloiço da Saudade junto à Ponte da Vala. A estrutura foi instalada recentemente com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e pretende valorizar a paisagem local, criando um novo ponto de interesse para residentes e visitantes.

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo anunciou a instalação nas redes sociais, convidando a população a conhecer o espaço, a apreciar a paisagem e a aproveitar o local para tirar fotografias.

Na publicação, a junta destaca a importância de valorizar a freguesia e de criar espaços que convidem à pausa e ao convívio, apelando também à partilha de fotografias nas redes sociais, com identificação da Junta de Freguesia, com o objetivo de dar a conhecer o local a mais pessoas.

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo deixou ainda um agradecimento à Câmara Municipal de Almeirim por ter tornado possível o projeto, que considera um contributo para tornar a freguesia mais atrativa e acolhedora.

O Baloiço da Saudade está agora à disposição de quem queira visitar o local e desfrutar da paisagem.