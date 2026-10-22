    Alpiarça

    Município de Alpiarça vende azeitona de 103 oliveiras em espaços públicos através de hasta pública

    Por: Inês Ribeiro 22 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Município de Alpiarça vai realizar uma hasta pública para a venda da azeitona existente em oliveiras localizadas em espaços públicos municipais. O procedimento abrange 103 oliveiras, distribuídas por cinco lotes, situados em diferentes locais do concelho.

    Os lotes incluem oliveiras na Rua Dr. Rui de Andrade (Avenida da Barragem), na Biblioteca e Jardim do Espaço, no Complexo Desportivo, na serventia de acesso à Adega dos Patudos e no Alto do Castelo.

    O valor base de licitação é de 2,50 euros por oliveira, acrescido de IVA à taxa legal aplicável.

    As propostas devem ser apresentadas até às 10h00 do dia 30 de outubro de 2026 e entregues no Balcão Único da Câmara Municipal de Alpiarça. Também é admitido o envio por correio registado com aviso de receção, desde que a proposta seja recebida dentro do prazo estabelecido.

    A abertura pública das propostas realiza-se a 2 de novembro, às 10h00, no Auditório da Câmara Municipal.

    A informação completa, as condições de participação e o Edital n.º 88/2026 estão disponíveis no site oficial do Município de Alpiarça.

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