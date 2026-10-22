Salão Paroquial de Fazendas de Almeirim assaltado

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A porta do Salão Paroquial de Fazendas de Almeirim foi encontrada arrombada na manhã de quarta-feira, 21 de outubro, depois de desconhecidos terem entrado no edifício e furtado várias bebidas destinadas a ações de angariação de fundos.

Segundo a Paróquia, o assalto terá ocorrido entre domingo e a manhã de quarta-feira. Para entrar no salão, os autores do furto terão arremessado uma pedra contra o vidro da porta, provocando a sua quebra.

No interior do edifício, foram remexidos vários espaços de arrumação e furtado o stock de latas de sumo que se destinava às iniciativas de angariação de fundos promovidas pela comunidade paroquial.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim deslocou-se ao local e tomou conta da ocorrência.

O padre Bruno Filipe agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim para acompanhar a situação e colaborar na limpeza do espaço.

“Agradeço a pronta disponibilidade da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim para acompanhar todo o processo e colaborar na limpeza do local”, afirmou.