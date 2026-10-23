Almeirim recebe Torneio Internacional de Judo Adaptado

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No próximo sábado, 24 de outubro, a Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) vai realizar no Pavilhão Alfredo Bento Calado o primeiro Torneio Internacional de Judo Adaptado.

O CRIAL foi o parceiro que deu força e coragem à AJDS para organizar, em nome próprio, a 1ª Competição Internacional desta natureza e grandeza. Este é o reconhecimento do papel preponderante do CRIAL, praticando este desporto e acreditando desde o primeiro minuto neste projeto e neste alicerce de proximidade e inclusão,

Esta jornada resulta também do esforço e trabalho dos atletas e do Professor Nuno Alves que tiveram excelentes resultados na Polónia.

Por isso o Roberto, medalha de ouro, foi selecionado para Bratislava.