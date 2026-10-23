Sexta-feira, outubro 23, 2026 18:45
    Desporto

    Almeirim recebe Torneio Internacional de Judo Adaptado

    Por: Redação 23 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    No próximo sábado, 24 de outubro, a Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS) vai realizar no Pavilhão Alfredo Bento Calado o primeiro Torneio Internacional de Judo Adaptado.

    O CRIAL foi o parceiro que deu força e coragem à AJDS para organizar, em nome próprio, a 1ª Competição Internacional desta natureza e grandeza. Este é o reconhecimento do papel preponderante do CRIAL, praticando este desporto e acreditando desde o primeiro minuto neste projeto e neste alicerce de proximidade e inclusão,

    Esta jornada resulta também do esforço e trabalho dos atletas e do Professor Nuno Alves que tiveram excelentes resultados na Polónia.

    Por isso o Roberto, medalha de ouro, foi selecionado para Bratislava.

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