Alpiarça dá a conhecer gastronomia e tradições no Festival Nacional de Gastronomia

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Alpiarça vai estar em destaque na próxima segunda-feira, 26 de outubro, no 45.º Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, com um programa dedicado à divulgação da gastronomia, dos vinhos, dos produtos locais e das tradições do concelho.

As atividades decorrem na Casa do Campino, com iniciativas no stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), nos claustros, no Páteo e no recinto do festival. O programa envolve produtores, restaurantes, empresas e associações locais, com provas de vinhos, degustações, apresentações de pratos tradicionais, demonstrações culinárias e momentos de animação cultural.

A programação começa às 12h00, com uma prova de vinhos Minoc, seguindo-se, às 12h30, a apresentação da cachola, prato tradicional que será dado a conhecer pelo restaurante O Calhambeque.

Durante a tarde, a partir das 17h00, haverá uma degustação de sorvetes da empresa Tribe e uma prova de vinhos da Casa Paciência, que decorre até às 19h00. Às 18h00, o restaurante Tasca do Carril apresenta um prato típico, enquanto a Quinta da Atela e a Quinta da Lagoalva promovem uma prova de vinhos entre as 18h00 e as 20h00.

A vertente cultural estará representada, às 18h45, pela recriação etnográfica “Sabores da Matança”, dinamizada pelo Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio, numa iniciativa dedicada às tradições do concelho.

O programa inclui ainda a divulgação da oferta de alojamento turístico de Alpiarça, com apresentações previstas para as 19h00 e as 20h00, que abrangem a Quinta da Pinheira, a Pinheirinha Guest House, a Mappi e a Casa Girassol.

No Páteo, a cozinha tradicional estará em destaque às 19h00, com um showcooking conduzido pelo cozinheiro Marco Rodrigues. Mais tarde, às 20h30, a doceira Clara Reis apresenta os pastéis de melão de Alpiarça, numa demonstração dedicada a um dos produtos associados ao concelho.

Também às 20h30, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça percorre o recinto do festival com animação itinerante, seguindo-se uma atuação no palco do Páteo.

A participação pretende dar visibilidade aos produtos, à gastronomia e ao património cultural de Alpiarça, envolvendo diferentes agentes locais na promoção do concelho junto dos visitantes do festival.

A 45.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém decorre de 22 de outubro a 1 de novembro, na Casa do Campino, reunindo representantes de várias regiões do país em torno da cozinha tradicional portuguesa e dos produtos regionais.