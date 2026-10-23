Sexta-feira, outubro 23, 2026 12:06
    Cultura

    Biblioteca Municipal de Almeirim assinala 35 anos com programa especial

    Por: Inês Ribeiro 23 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, celebra 35 anos na segunda-feira, 26 de outubro, com um programa dedicado à leitura, às histórias e ao convívio entre gerações. As comemorações incluem atividades ao longo do dia e uma Feira do Livro Usado, que decorre até 30 de outubro.

    O programa de aniversário começa às 10h00, com a iniciativa “Histórias com Ternura”, dirigida a pessoas especiais, seguindo-se, às 11h00, o habitual momento de cantar os parabéns à biblioteca.

    Durante a tarde, às 14h00, realiza-se a atividade “Séniores Ativos – Mãos à Obra”, um projeto desenvolvido pela Biblioteca Municipal em parceria com os centros de dia e os lares do concelho de Almeirim.

    Além das atividades comemorativas, a biblioteca promove, entre 26 e 30 de outubro, uma Feira do Livro Usado, aberta aos visitantes nas suas instalações.

    A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval foi inaugurada em 1991 e assinala agora 35 anos de atividade, mantendo-se como um espaço dedicado à leitura e à promoção cultural no concelho.

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