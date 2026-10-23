Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça celebra 104 anos com gala

O Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça assinala o 104.º aniversário com uma gala, marcada para sábado, 31 de outubro, na sede da coletividade. A entrada é gratuita.
O programa começa às 20h00, com um cocktail e sabores de boas-vindas. A entrada no espaço está prevista para as 20h30, seguindo-se o início da gala às 21h00.
Ao longo da noite serão homenageados atletas, secções e outras pessoas que têm contribuído para a história e a atividade da coletividade.
O programa contempla ainda a atribuição de distinções, espetáculos musicais e atuações de dança moderna, hip hop e dança de salão.
A iniciativa pretende celebrar o percurso do Clube Desportivo «Os Águias» de Alpiarça, fundado em 1922, e reconhecer o contributo da coletividade para o desporto e para a vida associativa do concelho.
A gala conta com o apoio do Município de Alpiarça.