Centro de Karate-Do Shotokan de Benfica do Ribatejo conquista pódio em Cascais

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Bianca Midões, atleta do Centro de Karate-Do Shotokan de Benfica do Ribatejo, conquistou um lugar no pódio no Open Vila de Cascais, competição que reuniu cerca de 600 karatecas.

A jovem atleta alcançou o resultado na prova de kata feminino até aos 9 anos, garantindo um lugar de destaque para a formação de Benfica do Ribatejo.

O Centro de Karate Shotokan de Benfica do Ribatejo esteve ainda representado por Sofia Silva, Margarida Silva, Caetana Silva, Rafael Fernandes, Santiago Eduardo e Diogo Midões, que também assinaram boas prestações nas respetivas provas.

A participação no Open Vila de Cascais permitiu aos atletas competir num evento com elevada adesão e adquirir experiência perante karatecas de vários clubes.